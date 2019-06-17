انخفض بأبو ظبي الإسلامي.. أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم

كتب- محمد علاء الدين:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك صباح اليوم الاثنين، بينما ارتفع قرشا في الشراء بمصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.73 وانخفض قرشا في البيع ليسجل 16.81 جنيه مقارنة بأسعار نهاية التعاملات أمس.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنوك الأهلي المصري والبركة ومصر وبنك كريدي أجريكول 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

واستمر سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.73 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع بارتفاع قرشًا واحدًا عن تعاملات أمس.