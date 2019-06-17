التعاون الدولي تعلن تفاصيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير المتحف المصري

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين عن تفاصيل مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو.

وتأتي المنحة ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم.

وقال البيان إن تنفيذ المنحة سيتم بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف وسيناريو العرض المتحفي، للنهوض بالمتحف المصري ورفع كفاءته بالشكل الذي يؤهله لتحسين تجربة الزوار المصرين والأجانب وتعزيز أثره الاقتصادي ووضعه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات المقبلة؛ حيث يساهم تحالف من خمسة متاحف أوروبية يضم: المتحف المصري بتورينو بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري ببرلين في ألمانيا، والمتحف الوطني للآثار في ليدن بهولندا، بالإضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد المركزي للآثار، في وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للمشروع ضمن المعايير الدولية.

وقال البيان إن كل متحف سيقدم خبراته ومهاراته العلمية والدولية من أجل عرض أفضل المناهج المتبعة في علم المتاحف وضمان تنفيذ المشروع بأحدث الأساليب العلمية، فضلا عن إعداد ملف للمتحف المصري بالتحرير يؤهله للتقدم به إلى منظمة اليونسكو لإدراجه على قائمة التراث العالمي.

وتتضمن أعمال المشروع إعادة تنظيم سيناريو العرض المتحفي لقاعات الطابق الأرضي وهي القاعات أرقام: 43، 48، 47، 46، 51، 49 و 50 ، وتطوير مدخل المتحف، وإعادة عرض المجموعة الأثرية لكنوز مقابر تانيس الملكية.

وبحسب البيان فإن محفظة التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي تتراوح المخصصات المالية في إطارها من 432-528 مليون يورو.

ونقل البيان عن السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرةى، مدى أهمية هذا المشروع، كونه يمثل تعاونا متميزا وتنسيقا بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار المسعى الذي يقوم به الجانبين لحماية وتعزيز التراث الثقافي المشترك.

وقال إن الخبرات والإمكانيات الأوروبية ستعمل على رفع مستوى المتحف المصري لأعلى المعايير الدولية الخاصة بعلم المتاحف، ويهدف مشروع تطوير المتحف إلى خلق رؤية استراتيجية جديدة له، وتطوير نظام العرض المتحفي للمجموعات الأثرية ومعامل ترميم وصيانة الآثار، وجميع مرافقه.

وقدر سوركوش إجمالي المنح التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لتمويل مشروعات حماية وصيانة التراث الثقافي المصري، بثماني ملايين يورو.