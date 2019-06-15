رئيس الوزراء يفتتح غدا المؤتمر الأورومتوسطي الخامس للتمويل

القاهرة- مصراوي:

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس"، وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الإستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، بحسب بيان من الغرفة التجارية اليوم الأحد.

وأضاف البيان، أنه سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص في جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتي تتجاوز 22 مليار دولار.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "ابسوميد" والذي يهدف لدعم منظمات الأعمال في جنوب البحر الأبيض لتقوم بدورها في تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأضاف الوكيل، أن هذا المؤتمر في دورته الخامسة نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية حيث سيتحدث به قيادات الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الإستثمار الأوروبس، والبنك الأوروبس للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألماني، وكثير من الهيئات العالمية.