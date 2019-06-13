3 جنيهات تراجعا في سعر كيلو الدواجن بتعاملات نهاية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها في بداية الأسبوع الحالي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 25 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، ليسجل 29 جنيهًا بالأسواق مقابل 32 جنيهًا، بحسب السيد.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال خلال هذه الأيام.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيهًا في الأسواق، وفقًا لعبد العزيز.

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 25 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 29 جنيهًا بالأسواق.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.