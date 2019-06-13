  • عاجل:استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز )تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    3 جنيهات تراجعا في سعر كيلو الدواجن بتعاملات نهاية الأسبوع

    11:53 ص الخميس 13 يونيو 2019
    3 جنيهات تراجعا في سعر كيلو الدواجن بتعاملات نهاية الأسبوع

    دواجن

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الدواجن بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها في بداية الأسبوع الحالي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وتراجع كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 25 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، ليسجل 29 جنيهًا بالأسواق مقابل 32 جنيهًا، بحسب السيد.

    وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال خلال هذه الأيام.

    وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيهًا في الأسواق، وفقًا لعبد العزيز.

    ووصل سعر كرتونة البيض إلى 25 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 29 جنيهًا بالأسواق.

    وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و5 جنيهات.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    الدواجن أسعار الدواجن سعر كرتونة البيض

    الخبر التالى:

    أسعار النفط ترتفع من أقل مستوى في نحو 5 أشهر بعد حادث "خليج عمان"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان