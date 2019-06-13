طارق عامر يشارك في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي بغينيا

كتبت- منال المصري:

ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الأفريقي، وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك والتي عقدت خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو".

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الخميس، رأس عامر الوفد المصري في اجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك الأفريقي والمعنية بمناقشة الزيادة السابعة لرأسمال البنك.

ودعا طارق عامر إلى عقد الاجتماع التشاوري الأخير للجنة في شرم الشيخ في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يسفر اجتماع شرم الشيخ عن الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأسمال البنك من خلال إيجاد توافق حول نسبة وآليات الزيادة، وكذا برنامج عمل البنك خلال السنوات العشر القادمة، وفقا للبيان.

كما التقى طارق عامر مع كين أوفوري عطا وزير مالية غانا، حيث ناقشا أهمية تبادل الخبرات ببن البلدين في مجالات الاستثمار والقطاع المصرفي، خاصة في ظل التجربة المصرية الرائدة في إصلاح القطاع المصرفي وتطبيق سياسات مالية ناجحة أدت ألى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، بحسب المركزي.

واستعرض وزير مالية غانا، خلال اللقاء، خطة دولته، والتي تم اعتمادها حديثا، للتخارج من الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل البرامج التنموية، وذلك من خلال العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما تسلم طارق عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا لعام 2019، وذلك خلال الحفل السنوي للمصرفي الأفريقي (African Banker)، والذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي في مالابو.