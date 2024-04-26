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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

07:39 م الجمعة 26 أبريل 2024
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    الطقس

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كتب- حسن مرسي:
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الحارة تسيطر على مختلف أنحاء الجمهورية بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الجنوبية.

وقالت الدكتورة منار إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث يتراوح الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 10 إلى 15 درجة مئوية في مناطق مختلفة.

وأبرزت الدكتورة منار ظهور ظاهرة جوية جديدة وهي الشبورة المائية والتي تعد نتيجة الاستقرار في حالة الطقس، مشيرة إلى توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين يوميًا، مع زيادة في معدلات سطوع الشمس.

وحذرت الدكتورة منار الأفراد من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في أوقات الذروة من بعد الظهر، ودعت إلى الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه والسوائل وتجنب الخروج في الأماكن المفتوحة في الأوقات الخطرة.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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