ارتفاع سعر الذهب مع منتصف تعاملات الجمعة

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد استقر عند 3110 جنيها للجرام الواحد من العيار 21 مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2346 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.60%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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