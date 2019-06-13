الذهب يرتفع عالميا بفضل آمال خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تزايد الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفضل توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد بيانات ضعيفة للتضخم، وبفعل تصاعد توترات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1336.48 دولار للأوقية، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1339.80 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج، رئيس التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة، "نرى دعما قويا للذهب عند 1330 دولارا، ويبدو أن المعدن سيرتفع في التداولات مع توقعات بخفض أسعار الفائدة".

وتابع ، "كما أننا ما زلنا نشعر بالقلق بشان الحرب التجارية وما زال الناس يتطلعون إلى الذهب كملاذ آمن".

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت على نحو طفيف في مايو الماضي، مما يشير إلى تضخم متوسط سيؤدي بجانب تباطؤ الاقتصاد إلى تزايد الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1%، اليوم الخميس، بعد أن صعد ما يزيد عن 0.3% أثناء الليل.

وفيما يتعلق بالتجارة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه شعورا بأن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إبرام اتفاق للتجارة، لكنه هدد مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.