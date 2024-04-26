الأمم المتحدة: تطهير غزة من النفايات المعدنية يستغرق 14 عاما

جنيف (د ب أ)

قدرت الأمم المتحدة أن الأمر يتطلب 100 شاحنة على مدى 14 عاما، لإزالة 300 كيلوجرام من النفايات المعدنية موجودة على كل متر مربع تغطي قطاع غزة الذي تعرض للتدمير على نحو شديد.

وقال بيه لودهامار من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في جنيف اليوم الجمعة، إنه من غير المرجح أن يتم إنجاز العمل بسرعة، بسبب الذخائر غير المنفجرة.

وأضاف لودهامار أنه لا توجد تقديرات محددة لكمية الذخيرة الحية التي لم تنفجر عند الاصطدام بالأرض.

وعادة، لا تنفجر10% من الذخائر التي يتم إطلاقها وتظل كذلك على وضعها.