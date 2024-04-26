ماذا حدث لسعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب بحلول تعاملات المساء اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب مستقراً مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود للارتفاع بقيمة 10 جنيهات بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2346 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.59%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب