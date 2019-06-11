تراجع خسائر أوراسكوم للاستثمار بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام

كتبت- دينا خالد:

تراجعت خسائر شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 78.86 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 121.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بانخفاض قدره 35.1%.

وأظهرت النتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الشركة بلغت خلال الربع الأول نحو 408.98 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 409.52 مليون جنيه في الربع المقارن.

وارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 91% خلال عام 2018، لتصل إلى 865.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 453.1 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

ومجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.