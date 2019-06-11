أسعار الذهب العالمية ترتفع بسبب تهديدات جديدة بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

تماسكت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية في شهرين في الجلسة السابقة إذ نالت التهديدات التجارية الجديدة لواشنطن تجاه الصين من تفاؤل المستثمرين الذي أنعشه اتفاق أمريكي مكسيكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1328.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بينما زاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1332.90 دولار للأوقية.

وفقد الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة وهبط لأقل مستوى خلالها عند 1324.50 دولار بعد أن تلقت الأسواق دعما من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتجنب حرب رسوم أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال دانيال هاينز، المحلل في ايه.ان.زد ،إن تخفيف حدة التوترات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة ضغط على سوق الذهب أمس الاثنين ولكن لم يمح المخاوف بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة والصيي، وفقا للوكالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على واردات من الصين إذ لم يتمكن من إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين أواخر هذا الشهر.

وقال ترامب، مرارا إنه يتوقع أن يلتقي مع شي في قمة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو الجاري ولكن الصين لم تؤكد رسميا بعد عقد مثل هذا الاجتماع، بحسب الوكالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4% إلى 14.72 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 806.78 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1378.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1393.53 دولار في الجلسة السابقة.