11 يوليو.. الحكومة تبدأ تلقي عطاءات إنشاء أول ميناء جاف في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص"p.p.p" التابعة لوزارة المالية، ستبدآن في تلقي العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة تحالفات دولية تتنافس للفوز بتنفيذ هذا المشروع الذي يقام طبقا للمعايير العالمية، وعلى مساحة 100 فدان، ويخدم مينائي الإسكندرية والدخيلة، والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتم داخله أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.

وذكرت أن التحالفات الثلاثة تشمل تحالفا تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالفا تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالفا تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا)، وثري إيه إنترناشيونال.

وأشارت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي المالية والنقل لتطوير منظومة النقل وإنشاء عدد من الموانئ الجافة.

وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الرسائل الواردة والمصدرة، وإن ميناء اكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولي للموانئ حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائي.

وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائي العاشر من رمضان، وبني سويف تمهيدا للبدء في إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف.

وذكر أن طرح هذه الموانئ يأتي ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير على الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء على الموانئ البحرية، والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن هذه الموانئ الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، موضحا أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.