رئيس "الاستثمار القومي": إصدار وثائق الصندوق الخيري للتعليم في 2020

القاهرة- مصراوي:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن الغرض من إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم هو تبني رؤية تنهض بالتعليم في مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وأضاف منتصر إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم تقوم على طرح وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمي نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التي تستخدم في العملية التعليمية.

جاءت هذه التصريحات على هامش إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم من أجل دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر، بحسب البيان.

وقالت وزارة التخطيط في بيانها اليوم، إن إطلاق مبادرة الصندوق يأتي كبداية وخطوة جيدة نحو تطوير العملية التعليمية.

وقال أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لكبار علماء مصر، إن كل الدول التي نهضت استثمرت في التعليم، مشيرًا إلى أهمية معرفة ما سيحدث خلال السنوات القادمة وأن يكون هناك استدامة في التمويل والتي تأتي بمساهمة رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة في مثل تلك المشروعات.

وكانت وزارة التخطيط شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.

وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء الصندوق والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي، وفقا للبيان.

وتعتبر وزارة الأوقاف المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل.

وتشارك شركة أيادي للاستثمار والتنمية، التابعة لبنك الاستثمار القومي، كأحد المساهمين الرئيسين في إنشاء الصندوق.