انعقاد الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات منتصف يونيو

كتب- محمد علاء الدين:

تنعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات The Future Of Data Center تحت رعاية وزارة الاتصالات خلال الفترة من 16-18 يونيو المقبل .

وتأتي الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر بعد النجاحات التي حققها في نسختيه الماضيتين وانعكاسا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وما تبعها من إصلاحات اقتصادية ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية.

وبحسب بيان صحفي تشهد دورة هذا العام زيادة بنسبة 40% في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية المشاركة، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام اكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض .

وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدث رئيسي ،بالاضافة إلى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية داخل أجنحة المعرض .

ويعد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات الوحيد المتخصص في هذا المجال انطلاقا من رؤية مصر واستراتيجيتها نحو التحول الرقمي والشمول المالي، حيث تحرص على المشاركة في المؤتمر كبريات الشركات العالمية والمحلية باعتباره منصة تجمع الشركات العالمية والمحلية من جانب والمسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار من جانب آخر لتبادل النقاشات والآراء حول النطاقات التقنية المختلفة في مجال مراكز البيانات، خاصة وأنه من المتوقع أن يتضاعف النمو الهائل في الطلب على الطاقة والاتصال الذي يشهده الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2040.

قال عمرو فاروق، أن تنظيم هذه النسخة من المؤتمر السنوي الثالث مستقبل مراكز البيانات FDC سيمثل فرصة لتقديم عرض واسع للنطاقات التقنية المختلفة للتكنولوجيا الحديثة والذي يتزامن مع تنفيذ خطة طموحة للحكومة المصرية لمشروعات التحول الرقمي ذلك بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى المعتمدة بشكل رئيسي على صناعة مراكز البيانات .

يذكر أن تقرير لمؤسسة جارتنر للأبحاث توقع نمو إنفاق الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الأنظمة الخاصة بمراكز البيانات خلال العام 2019 بنسبة 2% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 5 مليار دولار.