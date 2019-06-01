أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات في مصر على مدار يومين

كتبت- دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، لتصعد 3 جنيهات، مدفوعة بالصعود العالمي لسعر الخام، محققة قفزة بنحو 7 جنيهات خلال يومين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 609 جنيهات مقابل 606 جنيهات بالأمس و602 جينه أول أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 522 جنيهًا، وعيار 24 إلى 695 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع وسجلت أول مكسب شهري في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات الاستثمار الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وهو ما أجج المخاوف من تباطؤ عالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1305.17 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من أبريل عند 1306.64 دولار، بحسب وكالة رويترز.

وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب قدرها 1.6%، في حين صعد حوالي 1.7% على مدار الشهر.

وقفزت العقود الأمريكية للذهب 1.9% لتسجل عند التسوية 1311.1 دولار للأوقية.