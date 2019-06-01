  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات في مصر على مدار يومين

    01:41 م السبت 01 يونيو 2019
    أسعار الذهب تقفز 7 جنيهات في مصر على مدار يومين

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، لتصعد 3 جنيهات، مدفوعة بالصعود العالمي لسعر الخام، محققة قفزة بنحو 7 جنيهات خلال يومين.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 609 جنيهات مقابل 606 جنيهات بالأمس و602 جينه أول أمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 522 جنيهًا، وعيار 24 إلى 695 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.

    وعالميا، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع وسجلت أول مكسب شهري في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات الاستثمار الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وهو ما أجج المخاوف من تباطؤ عالمي.

    وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1305.17 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من أبريل عند 1306.64 دولار، بحسب وكالة رويترز.

    وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب قدرها 1.6%، في حين صعد حوالي 1.7% على مدار الشهر.

    وقفزت العقود الأمريكية للذهب 1.9% لتسجل عند التسوية 1311.1 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

    الخبر التالى:

    جولة لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان