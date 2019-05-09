تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق الجملة في العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وفي المقابل، تراجع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 7 و9 جنيهات.