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    تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    11:20 ص الخميس 09 مايو 2019
    تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    بطاطس

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق الجملة في العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

    وفي المقابل، تراجع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه.

    البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

    الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

    اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 7 و9 جنيهات.

    بطاطس أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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