تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق الجملة في العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.
وفي المقابل، تراجع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و5 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و6.3 جنيه.
البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين جنيهين و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
البسلة بين 7 و10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.
اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 7 و9 جنيهات.
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