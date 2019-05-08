مسؤول بالبنك الدولي: تكافل وكرامة ضمن أكبر برامج الدعم في العالم

القاهرة- مصراوي:

قال مايكل روثكوسكي، مدير الحماية الاجتماعية والتوظيف بالبنك الدولي، إن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ضمن أكبر برامج الدعم النقدي على مستوى العالم، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استقبلت والوفد المرافق له من المديرين في قطاع الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.

وذكر البيان إن روثكوسكي هنأ وزارة التضامن الاجتماعي على نجاح برنامج تكافل وكرامة في تخطي المستفيدين لعدد 9 ملايين شخص.

وقال البيان إنه خلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات البرنامج من حيث مراجعة الاستهداف وتدقيق الاستحقاق وميكنة التظلمات وخطة ضم مستفيدي الضمان الاجتماعي للبرنامج لتوحيد برامج الدعم النقدي.

كما ناقشوا تخريج المستفيدين الذين أتموا 3 سنوات في البرنامج والذي يتماشى مع إيجاد فرص عمل للمستفيدين في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة أو تخرج الأبناء من التعليم، بحسب البيان.

وبحسب البيان استعرض الاجتماع أهم ملامح الميتفيدين وعلى رأسها أن 88% من المستفيدين من السيدات، بشأن التوعية بالصحة الإنجابية واستهداف مليون سيدة في برنامج 2 كفاية.

وقال البيان إن الاجتماع تناول إشكالية التوظيف واحتياجات سوق العمل وسبل الوصول لوظائف جيدة وأهمية الربط بسلاسل القيمة والإنتاج.

وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول بدائل تخريج المستفيدين والتحديات التي تواجه التشغيل، بحسب البيان.