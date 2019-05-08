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    38 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:26 ص الأربعاء 08 مايو 2019
    38 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    السمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأريعاء، عند نفس مستويات أمس.

    .واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور ليتراوح بين 35 و38 جنيها، عند نفس مستوياتها أمس، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها

    وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 47 و53 جنيها، وسعر كيبو لبسمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا يسن 30 و150 جنيها.

    وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيها، وسعر كيلو السيبط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك المكرونة السمك البوري

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