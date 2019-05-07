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    منافسة بين قائمتين في انتخابات غرفة كفر الشيخ التجارية

    04:49 م الثلاثاء 07 مايو 2019
    منافسة بين قائمتين في انتخابات غرفة كفر الشيخ التجارية

    انتخابات

    كتبت- منار الرخ:

    تشهد انتخابات مجلس الإدارة في غرفة كفر الشيخ التجارية، والمقرر عقدها في 15 يونيو المقبل، منافسة بين قائمتين على الدورة الجديدة (2019-2023).

    وبحسب بيان من الغرفة اليوم الثلاثاء، تعرف القائمة الأولى باسم "المستقبل"، ويقودها أحمد عبد الفتاح نصر الدين، وتضم حسن أبو اليزيد الزواوي، ومصطفى حافظ المكاوي، ورفعت فهمي الصردي، وسالم عادل عمران، ومحمود السيد عمران، ومحمود السيد سالم، ومحمد عبد الوهاب غالي.

    ويقود القائمة الثانية، التي تعرف باسم "الأمانة"، محمود مسعود، وتضم أحمد يونس، وأسامة عتمان، وحاتم عبد الغفار، وفؤاد عمرو، ومحمد الجراحي، ومحمد دشيشة.

    وكان قد تقدم لانتخابات مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ 20 مرشحا من أجل اختيار 7 أعضاء.

    ومن المقرر أن يكون التصويت على الانتخابات في 12 لجنة انتخابية (لجنتين في كفر الشيخ، ولجنتين في دسوق، ولجنتين في مطوبس، ولجنتين في سيدى سالم، ولجنتين في قاليين، ولجنة في الرياض، ولجنة في الحامول، ولجنة في بلطيم).

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