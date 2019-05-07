سندات لبنان الدولارية تهبط وسط توترات بشأن موازنة تقشفية

القاهرة – وكالات:

تراجعت سندات لبنان المقومة بالدولار عبر شتى الاستحقاقات يوم الثلاثاء وسط توترات بشأن خطط تخفيضات إنفاق كبيرة في مسودة ميزانية تقشفية للبلد المثقل بالديون، وفقا لوكالة رويترز.

وهوى إصدار 2030 أكثر من سنت في الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر، وفقا لبيانات تريدويب.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قال أمس الإثنين، إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكنه حذر من أن عدم إقرار ميزانية ”واقعية“ لخفض العجز العام سيكون بمنزلة ”عملية انتحارية“ بحق الاقتصاد.

وأضرب موظفو البنك المركزي عن العمل يوم الاثنين اعتراضا على مقترحات في مشروع الميزانية تقلص مزاياهم لكنهم قرروا تعليق الإضراب.