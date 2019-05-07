البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة مليار دولار، في عطاء دولاري، بفائدة 3.897%.

وقبل البنك المركزي 23 طلبا من أصل 29 طلبا معروضا في العطاء، بقيمة 1.250 مليار دولار، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ويعد هذا العطاء الدولاري الثالث للبنك المركزي منذ بداية من العام الجاري، حيث طرح عطاءً في شهر يناير الماضي باع فيه أذون خزانة بقيمة 854.1 مليون دولار وبفائدة 3.797%، كما تم طرح المركزي عطاءً ثانٍ في شهر فبراير الماضي باع فيه أذونا بقيمة 1.014 مليار دولار بفائدة 3.797% لمدة عام.

وقال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل بلغ 16.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن مارس، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 249.7 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي مقابل 233.8 مليار جنيه (ما يعادل 13.2 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي.

وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 2018، نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.