بالأحجام والأنواع والعروض.. أسعار الزبادي في أول يوم سحور

كتبت- دينا خالد:

يزداد الإقبال على شراء الزبادي ومنتجات الألبان، مع حلول شهر رمضان المبارك، لتناوله في وجبة السحور، ويرصد مصراوي، أسعار مختلف أحجام وأنواع الزبادي، اليوم الأحد، في أحد السلاسل التجارية الشهيرة.

وبحسب أحد العاملين في أحد السلاسل التجارية الكبرى، فإن هناك بعض التخفيضات من قبل شركات منتجات الألبان مع حلول شهر رمضان المبارك بخصم يتراوح بين 15 و50 قرشا على العبوة، كما قدمت بعض الشركات عدد من العروض.

وينشر مصراوي أسعار بعض أنواع الزبادي في أحد السلاسل التجارية الكبرى:

كوب زبادي صغير سادة جهينة 105 جرامات: 3.75 جنيه.

كوب زبادي صغير سادة المراعي 105 جرامات: 3.75 جنيه.

كوب زبادى صغير سادة لبنيتا 105 جرامات: 3 جنيهات.

كوب زبادي صغير سادة نستلة 105 جرامات: 2.60 جنيه.

كوب زبادي صغير سادة لاكتيل 105 جرامات: 2.75 جنيه.

كوب زبادي صغير سادة "دينا" 105 جرامات: 3.25 جنيه.

كوب زبادي صغير بالفواكه جهينة 105 جرامات: 4.5 جنيه.

علبة زبادي جهينة سادة 170 جرامًا: 4.95 جنيه.

علبة زبادي جهينة سادة لايت 170 جرامًا: 4.95 جنيه.

علبه زبادي لاكتيل سادة 170 جرامًا: 4.5 جنيهات.

علبة زبادي دانون 170 جرامًا: 4.5 جنيه.

علبة زبادي جهينة 475 جرامًا: 11 جنيها.

علبة زبادي جهينة 1 كيلو: 16.5 جنيه.

علبة زبادي جهينة 2 كيلو: 32.75 جنيه.

علبة زبادي لاكتيل 3 كيلوات: 52.95 جنيه.

علبة زبادي صغيرة بلدي 200 جرام: 2.5 جنيه.

زجاجة لبن رايب جهينة 400 جرام: 12.95 جنيه.

زجاجة لبن رايب لاكتيل 220 جرامًا: 8.75 جنيه.

عروض الشركات:

12 كوب زبادي جهينة صغير 105 جرام: 27.60 جنيه.

2 كوب زبادي دانون 170 جرام: 9 جنيهات.

6 كوب زبادي جهينة 105 جرام: 16.25 جنيه.