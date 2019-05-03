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    تراجع أسعار 5 خضروات بسوق العبور خلال أسبوع

    12:49 م الجمعة 03 مايو 2019
    تراجع أسعار 5 خضروات بسوق العبور خلال أسبوع

    أسعار الخضر والفاكهة

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وهبط سعر البطاطس والباذنجان البلدي والخيار البلدي والفلفل الرومي البلدي، خلال الأسبوع الماضي.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و6.2 جنيه.

    البطاطس بين 3.5 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    البصل بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الكوسة بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جينهات، بتراجع جنيه.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال أبوسرة بين 5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات بزيادة جنيهين.

    أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة

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