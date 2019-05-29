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تعيين اللواء عبد المطلب خضر عضوا بمجلس إدارة القابضة للنقل

02:03 م الأربعاء 29 مايو 2019
تعيين اللواء عبد المطلب خضر عضوا بمجلس إدارة القابضة للنقل

القابضة للنقل البري والبحري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين اللواء عبد المطلب خضر عضوًا متفرغًا لشؤون النقل البري بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأوضح البيان، أن اللواء عبد المطلب خضر، يتمتع بخبرة واسعة في المجالات المتعلقة بأعمال النقل ومنها التخطيط والتأهيل والتدريب والصيانة والإصلاح ومتابعة التشغيل ورفع الكفاءة والتدبير.

وكان خضر، قد شغل سابقًا عدة مناصب أبرزها، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري، ومدير جهاز النقل العام للقوات المسلحة.

ويذكر أن اللواء عبد المطلب خضر حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، فضلا عن ماجستير العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا)، بحسب البيان.

النقل البحري عبد المطلب خضر القابضة للنقل

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