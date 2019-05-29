"العربية للتصنيع" تقود تحالفًا من الشركات لتطوير النقل الذكي في القاهرة والمدن الجديدة

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرتي تفاهم من أجل تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية، وعدد من الشركات المحلية وهم شركة مواصلات مصر، ويونايتد انفستمنت، وإيزي موبيليتي، وفوري.

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في بيان من مواصلات مصر، اليوم الأربعاء، إن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكي بالقاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة، طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكتروني لأسطول نقل الركاب.

وقال لاديسلاف هيجلس، نائب رئيس شركة EM TEST السلوفاكية، إن شركته تعمل على دعم نقل وتوطين التكنولوجيا لمنظومات النقل الذكية.

وقال هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال تقديم خدمات النقل العام الذكي، إن التحالف يتضمن التطبيق العملي لمنظومة التشغيل والإدارة الإلكترونية الذكية لخدمة النقل العام طبقا لمنهجية الشركة التي تهدف لتطبيق المعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.