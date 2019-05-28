هبوط جديد في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب جنيهًا واحدًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 601 جنيه مقابل 602 جنيه في تعاملات الصباح.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت تراجعًا بقيمة جنيه واحد مع بداية التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 515 جنيهًا، وعيار 24 نحو 687 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب 4808 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء، لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1283.38 دولار للأوقية، بعد ملامسة ذروته منذ 17 مايو عند 1287.32 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1282.70 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.