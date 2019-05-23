خسر 12 قرشا دفعة واحدة.. تعرف على سعر الدولار بعد هبوط كبير اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تسارعت وتيرة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد متوسط سعره في البنك المركزي 12 قرشًا خلال اليوم.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدولار اليوم 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع مقابل 16.95 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع أمس.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر، بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار الصباح.

كما هبط الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش، مقارنة ببداية التعاملات ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 5 قروش في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم، إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وخفض بنك البركة سعر الدولار5 قروش، ليسجل 16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 4 قروش ليسجل 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 7 قروش ليسجل 16.82 جنيه للشراء، و16.92جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي 5 قروش، ليسجل 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الخضراء ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.92 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

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