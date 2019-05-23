اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير الفائدة وسط توقعات بتثبيتها

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، اجتماعا، مساء اليوم الخميس، من أجل تحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

واجتماع اليوم، هو الثالث للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاتها في 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير.

وكان 4 محللين توقعوا أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك في ظل وجود العديد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحديات الاقتصاد العالمي مع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

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