5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و6.1 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة للكيلو جرام لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.1 جنيه

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات

البصل بين 3 و5 جنيهات

الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات

الملوخية بين 6 و8 جنيهات

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات

البسلة بين 7 و10 جنيهات

القلقاس بين 5 و8 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات

اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات

الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها

الجوافة بين 4 و6 جنيهات

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات