أرامكو السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية

القاهرة- وكالات:

تتجه أرامكو السعودية لجمع 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاما اجتذبت طلبا تجاوز المئة مليار دولار، وفقا لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.

ويبيع عملاق النفط السعودي ما قيمته مليار دولار من سندات لأجل ثلاث سنوات عارضا على المستثمرين 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ويجمع ملياري دولار من سندات لخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق ذات المعيار، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشر سنوات عند 105 نقاط أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشرين عاما عند 140 نقطة أساس وثلاثة مليارات دولار من سندات لأجل 30 عاما عند 155 نقطة أساس، بحسب وكالة رويترز.

ولن تصدر الشركة شريحة بعائد متغير، كانت سوقتها في بادئ الأمر، حسبما ذكرت الوثيقة.