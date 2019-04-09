القابضة الكيماوية تدرس ضخ عمالة جديدة في شركاتها التابعة

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تدرس ضخ عمالة جديدة في الشركات التابعة، لتكوين صف ثاني من الخبرات.

وأضاف مصطفى، خلال مؤتمر "صناعة المستقبل 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة" اليوم الثلاثاء، أن الشركات توقفت عن تعيين عمالة جديدة منذ نحو 10 سنوات، لمواجهة العمالة الزائدة فيها لكن "ربما لم يكن هذا قرارا صائبا".

"تعاني الشركات الآن من شيخوخة العمالة والفراغ الإداري، بالإضافة إلى تراجع عدد العمالة ذات الخبرة نتيجة خروج أكثرهم للمعاش وعدم تكوين صف ثاني في الإدارات.. كان الأفضل تعيين عمالة محددة بنسبة لتسليم الخبرات وهذا سيحدث الآن" بحسب مصطفى.

وقال مصطفى، إن الشركة القابضة لديها خطة لتحويل كل شركاتها التابعة للربحية خلال 3 سنوات، وذلك في ظل تنفيذ عمليات تطوير لبعض الشركات تستغرق 36 شهرا.

وتتضمن الخطة أيضًا النهوض ببعض الصناعات التي تتميز منتجاتها، وزيادة الطلب على منتجات شركات الأسمدة التابعة محليا وخارجيا، وفقا لما قاله رئيس الشركة.