"أفريكسيم" يسلم "المركزي" دراسة إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات لأفريقيا

كتبت-منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، لمصراوي، أن مصرفه قدم للبنك المركزي المصري، الشهر الماضي دراسة فنية بخصوص إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية لأفريقيا.

وبحسب المصدر فإن الدراسة تشمل اقتراح الهيكل التمويلي للشركة والمساهمين بها.

وكانت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي قالت في شهر يناير الماضي إن المركزي يعد حاليا دراسة لإنشاء شركة على مستوى عالمي لضمان مخاطر الصادرات من أجل تشجيع وزيادة الصادرات المصرية خاصة لأفريقيا.

وقال المصدر إن الهدف من إنشاء شركة جديدة لضمان مخاطر الصادرات لزيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية وحماية الشركات من عدم السداد سواء بسبب مخاطر تجارية أو سياسية.

وبحسب لبنى هلال فإن الدراسة ستحدد الأسواق المستهدفة للتصدير وإمكانية الحصول تمويلات وقروض لدعم المصدرين، ورأسمال الشركة.

وأضافت أن "شركة ضمان مخاطر الصادرات المزمع إنشائها، تهدف إلى تمويل المستورد الأجنبي (فضلا عن المصدر المصري) بشرط أن تقوم شركات وطنية بتوفير السلع والخدمات المصرية، المنتجة بإيادي ومكونات مصرية بنسب متفق عليها مسبقاً، قد تصل في بعض الأحيان إلى 80% من قيمة المشروع/ الشحنة".

وقالت إن الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها ستكون "شبيهة بشركات عالمية مختصة في نفس المجال مثل SACE الإيطالية، وEULER HERMES الألمانية، وCOFACE الفرنسية".

ويوجد في مصر شركة لضمان الصادرات بالفعل مملوكة بشكل أساسي لبنك تنمية الصادرات.

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