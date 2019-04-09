هيئة الاستثمار تفوز بجائزة الأفضل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018

كتب- مصطفى عيد:

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعام الثاني على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018، وذلك من خلال جائزة الاستثمار المقدمة من وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الثلاثاء، إن فوز الهيئة بالجائزة جاء على هامش حفل التكريم المقام خلال فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي "AIM2019" المنعقد بمدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتسلمت علا القبرصي نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الجائزة نيابةً عن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك خلال مشاركتها على رأس وفدٍ من الهيئة في الملتقي.

ووجهت علا القبرصي الشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا، مؤكدة تميز وعمق العلاقات بين البلدين، وأنها باتت تمثل نموذجا يُحتذى به في العلاقات العربية على كافة الأصعدة، وفقا للبيان.

ويجمع ملتقى الاستثمار السنوى بدبى عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة وفقاً لأحكام قوانين الاستثمار من مختلف البلدان على مستوى العالم، ويتم تقسيم العالم إلى 9 مناطق يتم اختيار خبير دولي لكل منطقة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة تضم الخبراء الذين يتولون مهام تقييم هذه المشروعات، ويتم الاختيار بناءً على أسس محددة من جانبهم.

ويتم بعد اختيار المشروعات الفائزة تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز وذلك تقديرا واعترافا بما قدمته تلك الهيئة من إنجازات في جذب مشروعات استثمارية تساهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد، بالإضافة إلى استراتيجياتها الناجحة في تشجيع الاستثمار، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، جاء فوز الهيئة لهذا العام عن مشروعات مصر العملاقة التي نفذتها شركة سيمنز والتي أتاحت الكهرباء لأكثر من 40 مليون مواطن، وتم تنفيذ المشروع بتوليد 14.4 جيجاوات في 27.5 شهر فقط.