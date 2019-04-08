السعودية: الحديث عن بيع البترول بعملات غير الدولار "يفتقر إلى الدقة"

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين إن التقارير التي نشرت بشأن تهديد المملكة ببيع نفطها بعملات غير الدولار الأمريكي "تفتقر إلى الدقة" ولا تعبر عن موقفها.

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن السعودية لن تخاطر بأولويات سياستها -كقوة استقرار بأسواق الطاقة العالمية- عن طريق إجراء تغييرات جذرية على الشروط المالية لعلاقاتها في مجال تجارة النفط بأنحاء العالم، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الوزارة إن المملكة "عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد".

وكانت رويترز نقلت الأسبوع الماضي عن ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة الطاقة السعودية أن المملكة تهدد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا سنت واشنطن قانونا يضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.