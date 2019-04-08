ارتفاع الجمبري والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

بينما تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 33 و37 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي، ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.