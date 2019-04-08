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    ارتفع بـ"قناة السويس" وانخفض بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 9 بنوك

    10:52 ص الإثنين 08 أبريل 2019
    ارتفع بـ"قناة السويس" وانخفض بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 9 بنوك

    دولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما انخفض السعر في بنك الإسكندرية، واستقر في 7 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر صرف الدولار قرشين، أمام الجنيه في بنك قناة السويس، إلى 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك الإسكندرية إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس الجنيه المصري بنك الإسكندرية

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