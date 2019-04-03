البترول توقع مذكرة مع التمويل الدولية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي بشأن المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن المذكرة تهدف لتقديم التمويل لشركات قطاع البترول للمساهمة في دعم مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وبحسب البيان فإن هذا سيتم من خلال تعزيز البنية التحتية لأنشطة الغاز وتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من الغازات البترولية المصاحبة بحقول الإنتاج واستغلالها.

كما ستساهم مذكرة التفاهم في دعم التوسع في صناعتي التكرير والبتروكيماويات من خلال دراسة المشاركة في مشروع المجمع الجديد المخطط إنشاؤه بمنطقة العلمين، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن المذكرة ستساهم في عمليات تطوير مستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ ودعم برامج تدريب الكوادر الشابة.

وقال طارق الملا وزير البترول، عقب التوقيع إن زيادة التعاون بين الوزارة والبنك الدولي ومؤسساته يعكس ثقة كبريات مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري خاصة بعد نجاح برنامج الاصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن هذا النجاح ساهم في تشجيع مؤسسات التمويل العالمية الكبرى على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول.

وبحسب الملا فإن دعم مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي يتطلب التوسع في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية الناجحة.

وقال وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تدعم تحقيق أمن الطاقة في مصر من خلال تعزيز القدرات والمساعدة في ترسيخ بنية تحتية أساسية قوية للطاقة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز اسهاماته في الاقتصاد.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد دراسة المشروعات المقترحة واحتياجاتها تمهيداً لوضع خطة تنفيذية بجداول زمنية محددة.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية حققت معدلات تمويل غير مسبوقة في مصر حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال العام المالي الماضي حوالي 1.5 مليار دولار مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية القائمة بالفعل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وكانت أبرز المشروعات التي شاركت في تمويلها محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والتي من المنتظر أن تصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.