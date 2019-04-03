أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، وقناة السويس عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.