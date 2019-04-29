كتبت- منار الرخ:

تقدم 19 مرشحًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، مع إغلاق باب الترشح أمس الأحد.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 15 يونيو القادم.

وقال أحمد الوكيل، لمصراوي، رئيس غرفة الإسكندرية الحالي، إنه ترشح لرئاسة مجلس الإدارة.

وضمت الأسماء المرشحة لمجلس إدارة الغرفة كلًا من أحمد حسن أحمد حسن، وأحمد محمد عبد المقصود صقر وأشرف مصطفى السيد، وعارف سلام، وصابر محمد محمود عثمان، ومازن مصطفى السيد المنوفي وخالد رمضان حسانين محمود، وخالد سليمان محمد فهمي.

كما ضمن القائمة سامية مصطفى السيد على وسميرمحمود محمد صديق وشريف فخري وعبد الناصر محمد فرحات وعمر خليل عمر وعمرو أحمد مصيلحي، ومحمد السيد زكي المازني، ومحمد حسين ماهر حفني ومحمد عبد المجيد أبو الفتوح، ومحمد علي مسعد فتح الله.