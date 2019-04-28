"قائمة التغيير أمام العربي".. صراع ساخن في انتخابات غرفة تجارة القاهرة

كتبت- منار الرخ:

يتنافس عدد من المرشحين على عضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية الجديد، في الانتخابات المقرر إجراءها في 15 يونيو المقبل، حيث ظهرت قائمتان متصارعتان على المجلس، إحداهما قائمة إبراهيم العربي الرئيس الحالي للغرفة، والأخرى جاءت تحت اسم "التغيير للتطوير"، على رأسها عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة.

وتضم قائمة التغيير أيضا إيهاب سعيد عضو مجلس الإدارة الحالي، وعاطف الأشموني عضو مجلس الإدارة سابقا، وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق.

بينما تتضمن قائمة المرشحين بشكل عام أيضا بخلاف إبراهيم العربي، رجب العطار، وصلاح العبد، وعماد قناوي، ومحمود مخلوف، وعطية حماد، وسامح مصطفي زكي، ومحمد طلعت، وأيمن عشري، وعمرو خضر، وأحمد الباشا إدريس.

ورفض إبراهيم العربي، الإفصاح حتى الآن عن ملامح القائمة التي يخوض بها الانتخابات، وقال لمصراوي، إنه سيعلن عن قائمته عقب انتهاء فترة فتح باب الترشح وتقديم الأوراق والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد.

كما تقدم هاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة "منترا للورق"، وأحد كبار المصدرين المصريين، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة.

ويترشح قسيس ضمن قائمة "التغيير للتطوير"، حيث قال على هامش تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، إن الفترة المقبلة تتطلب أن يكون هناك فكراً تجاريا جديدا يحمل متطلبات العصر الحالي، مشيرا إلى أن المنظومة التجارية الحالية يجب أن تدار بأحدث النظم التكنولوجية، ويتم تدريب وتأهيل التجار حماية لهم من طوفان التسويق الإلكتروني.

وقال عبد العزيز السيد، "رأس قائمة التغيير"، لمصراوي، إن "الغرف التجارية سلب منها دورها الحقيقي الذي يخدم المنظومة التجارية. وقائمة (التغيير للتطوير) التي أعلنت تشرحها لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة، سيكون لها دور كبير في عودة الغرفة لريادتها من جديد لخدمة المجتمع".

وأضاف السيد أن المجتمع التجاري يعاني من العديد من الأزمات، نتيجة عدم وجود حلول للمشكلات المتواجدة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الغرف التجارية في كافة دول العالم لها دور رئيسي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، ولكن دورها في مصر استشاري فقط بحكم القانون.