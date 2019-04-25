البلطي عند 37 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس الأربعاء.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 34 و37 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيها، وهو نفس مستوى أمس، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 59 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق الجملة بالعبور.