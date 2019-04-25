أسعار الذهب تستقر عالميا مع ارتفاع الدولار

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس، حيث بدد ارتفاع الدولار الدعم المستمد من تراجع الأسهم ومجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من شتى الأنحاء، مما أثار المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1275.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1277.60 دولار للأوقية.

وظل الدولار الأمريكي متداولا عند أعلى مستوى في نحو عامين، وهو ما كبح الذهب حيث جعل المعدن أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بحسب رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 14.91 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 884.31 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.3% إلى 1413.39 دولار للأوقية.