"المالية" تتوقع تراجع متوسط معدل التضخم إلى 10.5% العام المقبل

"المالية": 17.8 جنيه متوسط سعر الدولار في موازنة العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات حديثة من وزارة المالية، أنها تتوقع تراجع متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي المقبل إلى 10.5% مقابل 12.2% في العام المالي الجاري.

وبحسب تقرير للوزارة عن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، عرضها أحمد كجوك نائب وزير المالية في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وحصل مصراوي على نسخة منه، توقعت المالية أن يصل متوسط سعر الصرف خلال العام المالي الجاري إلى 17.8 جنيه مقابل 17.7 جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكان معدل التضخم السنوي سجل قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الماضية، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وينشر مصراوي تقرير وزارة المالية عن تجربة الإصلاح الاقتصادي، والذي حصل على نسخة منه.