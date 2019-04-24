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    "4 أيام أجازة".. المركزي يعلن جدول عطلات البنوك في شم النسيم

    04:36 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    "4 أيام أجازة".. المركزي يعلن جدول عطلات البنوك في شم النسيم

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    أعلن البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، عن جدول اجازاته بمناسبة تحرير سيناء وأعياد الربيع، وعيد العمال، بواقع 4 أيام.

    وقال المركزي، إنه تقرر تعطيل العمل غدا الخميس، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويومي الأحد والاثنين المقبلين، بمناسبة عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

    وقرر البنك تعطيل العمل يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019.

    البنك المركزي شم النسيم عيد تحرير سيناء

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