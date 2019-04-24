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    "الاستثمار" تصدر دليل تراخيص هيئة الطرق والكباري والنقل البري

    04:25 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    "الاستثمار" تصدر دليل تراخيص هيئة الطرق والكباري والنقل البري

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، دليل تراخيص الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

    وبحسب بيان من الهيئة اليوم، يتضمن الدليل المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

    كما يتضمن هذا الدليل توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.

    للاطلاع على الدليل الخاص بتراخيص الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

    الاستثمار هيئة الطرق والكباري النقل البري

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