زيادة أسعار 10 خضروات وتراجع كبير للكوسة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 10 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بالأمس.

وزاد سعر كيلو الطماطم ليتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس جنيها للكيلو، وهبط سعر كيلو الكوسة بقيمة 2.25 جنيه للكيلو الواحد، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه، بتراجع 2.25 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.