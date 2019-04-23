5 نصائح من أوليكس وحماية المستهلك للاستخدام الآمن لمواقع التجارة الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت مجموعة أوليكس العالمية عن تعاونها مع جهاز حماية المستهلك لإطلاق حملة توعية على منصات التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلك بكيفية إستخدام مواقع التجارة الإلكترونية بشكل آمن ومكافحة الغش والإعلانات المضللة.

وقالت في بيان صحفي اليوم، إن الحملة تستهدف التوعية بأهم الإرشادات التي يجب مراعاتها عند إتمام عملية بيع أو شراء منتج ما بما يحافظ على أمانه الشخصي.

ولخص البيان أهم الإرشادات في النقاط الآتية :

1- مقابلة البائع في مكان عام ومعروف للجميع كمحطات المترو أو المولات أو محطات البنزين

2- اصطحاب أحد الأصدقاء أو الأقارب.

3- تجنب مقابلة البائع أو المشتري في موعد متأخر أو مكان مظلم خالي من المارة.

4- معاينة المنتج قبل الدفع

5- التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات خاصة في حال كان سعر المعروض أقل كثيرا من سعر السوق.

وقال راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك " تأتي هذه الحملة تفعيلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الإعلانات المضللة وزيادة الوعي حول إرشادات الأمان أثناء التسوق الإلكتروني.

وأضاف، نسعى في الفترة المقبلة لتكثيف التعاون مع كبرى شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ومنصات التواصل الإجتماعي والتجارة الإلكترونية لتوعية ملايين من المستخدمين بحقوقهم".

من جانبها قالت دينا جبران مدير عام أوليكس مصر، أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يستهدف المساهمة في تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد.