نصار: افتتاح أكبر مصنع لفرز وتعبئة التمور بالوادي الجديد هذا العام

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم خلال النصف الثاني من العام الجاري افتتاح أكبر مصنع للفرز الإلكتروني وتغليف وتعبئة التمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والوفد المرافق له.

وأضاف نصار أنه سيتم أيضاً خلال الفترة القريبة المقبلة تدشين ثلاجات مبردة بمنطقة الواحات البحرية بسعة 4 آلاف طن.

وأشار نصار، إلى أن محافظة الوادي الجديد ستستضيف مطلع العام المقبل معرضاً للتمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يستهدف تسليط الضوء على منتجات المحافظة المتميزة من التمور، وبمشاركة عدد كبير من مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور في مصر.

وقال عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي، إن مشاركة الجائزة في تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر.

وأضاف زايد، أن المهرجان يرتكز على شراكة ثلاثية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة للنهوض بالقطاعات الصناعية والثقافية والبيئية والزراعية.