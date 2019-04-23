"التجارة" تفرض رسوم إغراق على واردات "عازل الأتربة" الصينية

كتبت- دينا خالد:

أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم إغراق نهائي بنسبة 27% من سعر التصدير على واردات الصين من منتجات عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة)، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إن القرار سيتم تنفيذه لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية.

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة التجارة والصناعة، إن "القرار جاء نتيجة للنتائج والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناء على توصية اللجنة الاستشارية".

وأضاف أنه "سبق وبدأ القطاع إجراءات التحقيق خلال شهر أبريل من العام الماضى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تضمنت إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنية سواء من المنتجين والمصدرين والمستوردين بجمهورية الصين أو الصناعة المحلية إلى جانب إجراء زيارة تحقيق ميدانية لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من الصناعة المحلية".

وأشار السجيني، إلى أنه بعد دراسة وتحليل كافة البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من صنف عازل الأتربة المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق بلغت نسبته 27% من سعر التصدير (سيف)، "ما يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية".

وقال إنه جاري إخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.